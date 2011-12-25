РФС пригласил "Петротрест" пройти лицензирование

В адрес «Петротреста» поступило письмо из отдела лицензирования РФС, в котором клуб приглашают пройти обязательную для команд первого дивизиона процедуру лицензирования. Аналогичные приглашения были отправлены также всем претендентам на первое место в зонах второго дивизиона.
Процедура лицензирования значительно отличается от процедуры аттестации, обязательной для команд второго дивизиона, которую «Петротрест» одним из первых прошёл ещё весной 2011 года. В частности, для получения лицензии РФС футбольный клуб обязан иметь в своей структуре детско-юношескую футбольную школу, включающую четыре детские и юношеские команды и две молодёжные в возрасте от 15 до 21 года. Команды всех возрастов, кроме детей до 10 лет, должны принимать участие в официальных соревнованиях, признаваемых РФС. Обязательно также наличие собственной учебно-спортивной базы. Помимо этого, значительно ужесточены требования к тренерскому и административному штабу футбольного клуба.
Без получения лицензии РФС футбольный клуб, даже заняв первое место в своей зоне второго дивизиона, не сможет перейти в первый дивизион.
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