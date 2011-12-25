Вихров: нигде чётко не прописано, какой эпизод тянет на нарушение, а какой – нет

Технический директор ФФУ Константин Вихров дал оценку методам работы судейского корпуса в украинском первенстве, отметив, что во многих эпизодах арбитры принимают решения, руководствуясь своими собственными принципами.

«В настоящее время нигде чётко не прописано, какой эпизод тянет на нарушение правил, а какой – нет. Много ситуаций идут „на рассмотрение арбитра“. Поэтому как судье захочется, так он и поступает.

Вот, например, в случае, когда мяч попадает в руку. Это положение так закрутили, что и наши арбитры, и европейские до конца не знают, что же делать. Вот и принимают в идентичных ситуациях полярные решения», – цитирует специалиста «Экспресс».

«Я понимаю болельщиков. Например, в игре „Металлург“ – „Ворскла“ я бы не назначил ни одного пенальти, а их было аж два. Сергей Долганский не двигался в сторону соперника, он просто выставил руки и загнал дончанина в угол. Но Димитров выжал максимум из той ситуации, зацепился за вратаря и упал. Второй пенальти тоже неоднозначный. Мкртчян упал на руку и так „встретился“ с мячом. Намерения сыграть рукой он не имел», – поделился мнением функционер ФФУ.