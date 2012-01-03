10 января футболисты ЦСКА пройдут медосмотр
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В первый рабочий день в нынешнем году, 10 января, футболисты ЦСКА, разбившись на две группы, пройдут медосмотр. На следующий день команда отправится на сбор в Испанию. В самом конце этого сбора, 23 и 24 января, армейцы проведут два контрольных матча, после чего вернутся в Москву.
Напомним, 21 февраля подопечные Леонида Слуцкого в «Лужниках» примут «Реал» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
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