Красножан: я ничего не сделал, чтобы выиграть мнимое противостояние с Хиддинком

Новый главный тренер «Анжи» Юрий Красножан в интервью «Советскому спорту» рассказал, льстит ли его самолюбию победа в заочном противостоянии с Гусом Хиддинком за пост наставника махачкалинского клуба.

«Я ничего не сделал, чтобы выиграть это мнимое противостояние. Это вовсе не признание моих заслуг, которых, по большому счёту ещё, и нет. Это решение руководителей футбольного клуба „Анжи“. А льстит ли оно мне – я не задумывался.

Я расцениваю нынешнюю ситуацию так: акционеры клуба дали шанс тренеру Красножану. Цель – добиваться с клубом успехов. Какой паспорт при этом будет у игроков – не важно», — сказал Красножан.