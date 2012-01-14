15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Красножан: я ничего не сделал, чтобы выиграть мнимое противостояние с Хиддинком

Красножан: я ничего не сделал, чтобы выиграть мнимое противостояние с Хиддинком
Комментарии

Новый главный тренер «Анжи» Юрий Красножан в интервью «Советскому спорту» рассказал, льстит ли его самолюбию победа в заочном противостоянии с Гусом Хиддинком за пост наставника махачкалинского клуба.

«Я ничего не сделал, чтобы выиграть это мнимое противостояние. Это вовсе не признание моих заслуг, которых, по большому счёту ещё, и нет. Это решение руководителей футбольного клуба „Анжи“. А льстит ли оно мне – я не задумывался.

Я расцениваю нынешнюю ситуацию так: акционеры клуба дали шанс тренеру Красножану. Цель – добиваться с клубом успехов. Какой паспорт при этом будет у игроков – не важно», — сказал Красножан.

Комментарии