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Агент: никакой конкретики относительно нового клуба Шешукова пока не существует

Агент: никакой конкретики относительно нового клуба Шешукова пока не существует
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Олег Артёмов, агент полузащитника московского «Спартака» Александра Шешукова, рассказал, что пока неизвестно, в каком клубе 28-летний футболист продолжит карьеру.

«Пока ведём переговоры с российскими клубами Премьер-Лиги. Никакой конкретики нет. Говорить о том, что какой-либо клуб заинтересован в приобретении Шешукова, пока преждевременно. Ведём диалоги», — сказал Артёмов РИА «Новости».

В нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги Шешуков принял участие в 20 матчах «Спартака».

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