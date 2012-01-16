Агент: никакой конкретики относительно нового клуба Шешукова пока не существует

Олег Артёмов, агент полузащитника московского «Спартака» Александра Шешукова, рассказал, что пока неизвестно, в каком клубе 28-летний футболист продолжит карьеру.

«Пока ведём переговоры с российскими клубами Премьер-Лиги. Никакой конкретики нет. Говорить о том, что какой-либо клуб заинтересован в приобретении Шешукова, пока преждевременно. Ведём диалоги», — сказал Артёмов РИА «Новости».

В нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги Шешуков принял участие в 20 матчах «Спартака».