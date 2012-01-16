Мехмеди: квартира — самый приятный сюрприз за время, проведённое мной в Киеве
Поделиться
Нападающий киевского «Динамо» Адмир Мехмеди рассказал, как он обустраивается в столице Украины.
«Я осмотрел четыре квартиры, причём та, которую я выбрал, была первая. Я сразу же понял — это то, что мне нужно.
Эта квартира — самый приятный и большой сюрприз за всё время, проведённое мной в Киеве на данный момент. Это превосходно демонстрирует то, как организован клуб», — цитирует новобранца украинского клуба швейцарская пресса.
Комментарии
- 22 августа 2022
-
12:11
-
12:07
-
12:00
-
11:56
-
11:34
-
11:25
-
11:18
-
11:08
-
11:02
-
10:57
-
10:55
-
10:50
-
10:46
-
10:30
-
10:28
-
10:20
-
10:18
-
10:12
-
10:10
-
10:06
-
10:00
-
10:00
-
09:40
-
09:34
-
09:28
-
09:27
-
09:20
-
09:02
-
08:45
-
08:30
-
07:45
-
07:35
-
07:10
-
06:58
-
06:44
Партнерский контент