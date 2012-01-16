Мехмеди: квартира — самый приятный сюрприз за время, проведённое мной в Киеве

Нападающий киевского «Динамо» Адмир Мехмеди рассказал, как он обустраивается в столице Украины.

«Я осмотрел четыре квартиры, причём та, которую я выбрал, была первая. Я сразу же понял — это то, что мне нужно.

Эта квартира — самый приятный и большой сюрприз за всё время, проведённое мной в Киеве на данный момент. Это превосходно демонстрирует то, как организован клуб», — цитирует новобранца украинского клуба швейцарская пресса.