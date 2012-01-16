Сборная России сыграет с Уругваем 25 мая в Москве, подтвердил Адвокат

Главный тренер сборной России Дик Адвокат подтвердил, что, как и планировалось, 25 мая в Москве россияне проведут контрольную игру против национальной команды Уругвая. Напомним, что ранее была достигнута договорённость о проведении товарищеского матча с командой Дании 29 февраля в Копенгагене.

Эти матчи будут проведены в рамках подготовки к чемпионату Европы — 2012, в групповом этапе которого россияне сыграют со сборными Польши, Греции и Чехии.