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Сборная России сыграет с Уругваем 25 мая в Москве, подтвердил Адвокат

Сборная России сыграет с Уругваем 25 мая в Москве, подтвердил Адвокат
Футбол / Чемпионат Европы 2016 0

Главный тренер сборной России Дик Адвокат подтвердил, что, как и планировалось, 25 мая в Москве россияне проведут контрольную игру против национальной команды Уругвая. Напомним, что ранее была достигнута договорённость о проведении товарищеского матча с командой Дании 29 февраля в Копенгагене.

Эти матчи будут проведены в рамках подготовки к чемпионату Европы — 2012, в групповом этапе которого россияне сыграют со сборными Польши, Греции и Чехии.

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