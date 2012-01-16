Сборная России сыграет с Уругваем 25 мая в Москве, подтвердил Адвокат
Главный тренер сборной России Дик Адвокат подтвердил, что, как и планировалось, 25 мая в Москве россияне проведут контрольную игру против национальной команды Уругвая. Напомним, что ранее была достигнута договорённость о проведении товарищеского матча с командой Дании 29 февраля в Копенгагене.
Эти матчи будут проведены в рамках подготовки к чемпионату Европы — 2012, в групповом этапе которого россияне сыграют со сборными Польши, Греции и Чехии.
- 12 октября 2019
-
14:55
-
14:54
-
14:42
-
14:34
-
14:30
-
14:20
-
14:18
-
14:06
-
13:53
-
13:36
-
13:33
-
13:30
-
13:24
-
13:19
-
12:56
-
12:46
-
12:31
-
12:21
-
12:17
-
12:02
-
11:58
-
11:40
-
11:29
-
11:24
-
10:45
-
10:35
-
10:30
-
10:18
-
09:51
-
09:37
-
09:23
-
09:21
-
09:13
-
07:23
-
07:06
Партнерский контент