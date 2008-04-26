Божович: это была очень трудная победа

Главный тренер пермского «Амкара» Миодраг Божович прокомментировал итоги игры седьмого тура Росгосстрах чемпионата России, закончившейся победой пермяков со счётом 2:0.

«Это была очень трудная победа, потому что „Шинник“ — хорошая команда. К тому же в игре было много жёлтых и красных карточек. Но нам было очень важно сегодня набрать три очка. У нас это получилось. Я поздравляю своих игроков с победой», — цитирует Божовича «НТВ-Плюс».