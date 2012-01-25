Иванович: Шевченко помог мне освоиться в "Челси"

Защитник лондонского «Челси» Бранислав Иванович признался, что большую роль в становлении в английской команде сыграл нападающий киевского «Динамо» Андрей Шевченко.

«Андрей мне очень помог, когда я перешёл в „Челси“. Когда я приехал в Лондон, я даже не говорил по-английски, а Шевченко на первых порах мне всё объяснял и помогал как можно быстрее освоиться в команде.

Я много работал вместе с ним, как на футбольном поле, так и за его пределами. За это я буду всегда благодарен Шевченко.

Шевченко — один из самых важных людей в моей карьере. Мы с ним до сих пор дружим и общаемся», — цитирует сербского футболиста «Челси» официальный сайт лондонского клуба.