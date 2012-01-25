Открыт набор на курсы спортивной журналистики

Центр «Спортивный журналист» при поддержке «Чемпионат.com» проводит очередной набор абитуриентов на курсы спортивной журналистики и комментирования. В программе, рассчитанной на второй семестр нынешнего учебного года, — лекции и занятия с ведущими комментаторами и журналистами страны, постоянная практика освещения спортивных событий, в том числе в видео- и фотожанрах. Руководитель курса – главный редактор «Чемпионат.com», комментатор «НТВ-Плюс» Александр Шмурнов.

Подробнее о курсах можно узнать по телефону: 8 (495) 507 9018