Открыт набор на курсы спортивной журналистики
Центр «Спортивный журналист» при поддержке «Чемпионат.com» проводит очередной набор абитуриентов на курсы спортивной журналистики и комментирования. В программе, рассчитанной на второй семестр нынешнего учебного года, — лекции и занятия с ведущими комментаторами и журналистами страны, постоянная практика освещения спортивных событий, в том числе в видео- и фотожанрах. Руководитель курса – главный редактор «Чемпионат.com», комментатор «НТВ-Плюс» Александр Шмурнов.
Подробнее о курсах можно узнать по телефону: 8 (495) 507 9018
- 22 декабря 2019
-
02:01
-
01:49
-
01:32
-
00:58
-
00:53
-
00:40
-
00:37
-
00:17
- 21 декабря 2019
-
23:54
-
23:39
-
23:37
-
23:14
-
23:06
-
22:59
-
22:55
-
22:34
-
22:23
-
22:21
-
22:21
-
22:09
-
22:03
-
22:00
-
21:50
-
21:50
-
21:41
-
21:27
-
21:22
-
21:18
-
21:14
-
21:12
-
21:11
-
21:05
-
21:02
-
20:48
-
20:44
Партнерский контент