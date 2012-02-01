Самаренкин: никаких серьёзных разногласий у нас с Бердыевым нет

В среду, 1 февраля, в Казани состоялась совместная пресс-конференция президента «Рубина» Дмитрия Самаренкина и главного тренера команды Курбана Бердыева. Как передаёт корреспондент «Чемпионат.com» Александр Медведев, на встрече с журналистами Самаренкин и Бердыев заявили об отсутствии разногласий и намерениях продолжить работу в «Рубине» на благо в клубе.

«Ответственно заявляю, что никаких серьёзных разногласий у нас с Курбаном Бекиевичем нет. Единственно, у нас были разные взгляды на стратегию развития клуба, но и эта проблема теперь в прошлом. Надеюсь на плодотворное сотрудничество с Бердыевым ради благополучия нашего клуба», — заявил Самаренкин.

Добавим, что во вторник, 31 января, в Казани состоялось заседание попечительского совета «Рубина», на котором в числе прочих обсуждался вопрос о возможной отставке главного тренера команды Курбана Бердыева. Как уже сообщал «Чемпионат.com», она не была принята.