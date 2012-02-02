Мысак: перед молодёжью Украины стояла задача победить на Кубке Содружества

Голкипер «Карпат» и молодёжной команды Украины Роман Мысак дал оценку выступлениям сборной на Кубке Содружества, по итогам которого украинцы завоевали бронзовые награды.
«Основной задачей тренерского штаба было просмотреть всех игроков, приехавших в команду, посмотреть, кто в какой находится форме. Кроме того, была и задача победить на турнире. Да и самим хотелось хорошо выступить, потому что это серьёзные соревнования, на которых можно и себя проявить.
Я, конечно, старался максимально выкладываться как в матчах, так и на тренировках. Возможно, порой что-то и не получалось, но я старался и делал всё, чтобы проявить себя с лучшей стороны.
Уже перед возвращением домой я разговаривал с тренером вратарей. Он сказал, что прежде всего, чтобы закрепиться в сборной, надо иметь постоянную игровую практику, желательно в премьер-лиге. Кроме того, поблагодарил меня, сказал, что у него обо мне сложились хорошие впечатления, также указал на недостатки, на которые мне нужно обратить внимание. Я всё принял во внимание, буду заниматься и улучшать свои результаты», – цитирует вратаря пресс-служба «Карпат».
- 31 марта 2023
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