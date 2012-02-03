Широков сыграет в бутсах, на которых написан его аккаунт в "Твиттере"

Полузащитник «Зенита» Роман Широков заявил, что в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против португальской «Бенфики» он выйдет на поле в бутсах, на которых будет прописан его аккаунт в «Твиттере».

На бутсах, в которых полузащитник сборной России играл раньше, были написаны имена его жены и сына. Теперь на внешней стороне новой игровой обуви футболиста красуется @shirokovr15.

«Эти бутсы специально сделали под игру с „Бенфикой“, и в них я выйду на поле. Идея разместить там мой ник в „Твиттере“ мне показалась отличной. Но и от имён жены с сыном, которые были на прошлой модели, я отказываться не собираюсь, их имена будут на внутренней стороне бутс», — цитирует Широкова РИА «Новости».