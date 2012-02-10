Молодёжный состав "Ильичёвца" обыграл сверстников из "Таврии"

Молодёжные составы мариупольского «Ильичёвца» и симферопольской «Таврии» встретились в контрольном матче. Исход встречи определили мариупольцы, забив дважды во второй половине второго тайма.

Контрольный матч

«Ильичёвец» (мол.) – «Таврия» (мол.) – 2:0.

Голы: Коровиков, 72 (1:0). Урюпин, 81 (2:0).

«Это внезапное „окно“ мы заполнили хорошим спаррингом, – сказал наставник „молодёжки“ „Ильичёвца“ Александр Волков пресс-службе своего клуба. – Игра проходила в обоюдоострых атаках. Было много борьбы, суеты, в первом тайме прослеживались моменты быстрого перехода из обороны в атаку, успешно играли игроки линии обороны и голкиперы обеих команд. В первом тайме при завершении атакующих действий несколько поспешная игра крайних хавов и атакующего звена не позволяла нам реализовать те многочисленные моменты, которые мы создавали. Так в одном из моментов Добрянский не успел на опасный прострел с левого фланга – его опередил защитник. Отрок пытался пробить под ближнюю штангу с острого угла, вместо напрашивавшейся передачи на набегавшего партнёра.

Во втором тайме тренерский штаб сделал ряд замен, дав возможность сыграть всем. На 72-й минуте у нас получилась результативная комбинация, которую поддержал из глубины Андрей Ключик. Он подключился к атаке, и войдя в штрафную соперника, отдал прострельную передачу и Коровиков, опередив защитника в подкате переправил мяч в сетку ворот – 1:0.

После гола футболисты „Таврии“ заиграли поострее. Начали появляться моменты и у наших ворот. Так после подачи углового, мяч отскочил к симферопольцу, которому наши защитники проиграли борьбу. Нападающий пробил в ближний угол ворот, но Хоменко спас команду, парировав удар. Ближе к концовке благодаря игрокам, вышедшим на замену, нам удалось взвинтить темп игры, активнее заработали фланги. Пару моментов не использовал Евгений Буравлёв, сыгравший излишне академично. На 81-й минуте Урюпин ворвался на скорости по правому флангу в штрафную и отдал передачу на Коровикова. Виктор обыграл двух соперников и вернул мяч Урюпину, который поразил ворота – 2:0.

Наблюдая за игрой команды, было заметно, что ребята подустали. Накануне они провели две полноценные тренировки. При этом отмечу, что ребята прислушиваются к указаниям тренерского штаба и пытаются их выполнять. У нас нет претензий к игрокам по самоотдаче. Играя при сильном ветре, они пытались вести комбинационную игру».