Видеообзор матча "Реал" М – "Леванте"

Представляем вашему вниманию видеообзор матча 23-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» дома обыграл «Леванте» со счётом 4:2.
Чемпионат Испании
Ла лига. 23-й тур
«Реал» М (Мадрид) – «Леванте» (Валенсия) – 4:2
Голы: Кабраль, 5 (0:1); Роналду, 45 (1:1, пен); Роналду, 50 (2:1); Роналду, 57 (3:1); Коне, 63 (3:2); Бензема, 66 (4:2).
Удаление: Иборра, 43 (Л).
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