Карпин: "Спартак" будет идти ва-банк, ведь осталось 12 игр

Главный тренер и генеральный директор московского «Спартака» Валерий Карпин ответил на вопрос о том, какая цель стоит перед красно-белыми в финальной части российской Премьер-Лиги.

«Какая цель может стоять перед „Спартаком“? Выигрывать все матчи, естественно. Да, это непросто, но так сложилось исторически, что для „Спартака“ не может быть другого места, кроме первого. Все готовимся, настраиваемся на то, чтобы заключительную часть провести как минимум так же, как мы провели второй круг в 2011 году. Было сложно после первого круга, было достаточно проблем, травм, но команда не сломалась, а выстояла, собралась, и второй круг, я думаю, провели более чем достойно.

Думаю, всё нам по силам. Осталось 12 игр — надо идти ва-банк. Сейчас вопрос ставится так — всё или ничего. Вместе с нашими болельщиками, я думаю, мы сможем желаемого достичь», — сказал Карпин.

После 32 матчей в нынешнем сезоне чемпионата России «Спартак» занимает в турнирной таблице четвёртое место, отставая от лидирующего петербургского «Зенита» на восемь очков.