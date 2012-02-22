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Лаштувка: в чемпионате Украины тяжелее всего играть против судей

Лаштувка: в чемпионате Украины тяжелее всего играть против судей
Футбол / Прочие турниры

Голкипер днепропетровского «Днепра» Ян Лаштувка прокомментировал конфликт экс-защитника клуба Андрея Русола с руководством «Днепра», а также рассказал, против кого в украинском футболе тяжелее всего играть.

«Что касается ситуации с Русолом, я не владею подробностями, но считаю, что Андрей дал много городу и команде. Такие люди должны работать в клубе. Надеюсь, всё будет хорошо.

Против какой команды чемпионата Украины тяжелее всего играть? Против судей. Не хочу жаловаться, но судьи очень много раз ошибались не в нашу пользу, поэтому мы не добрали много очков», — цитирует чешского вратаря неофициальный сайт «Днепра».

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