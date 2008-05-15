Сборные России и Казахстана рассудит украинец
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23 мая на стадионе «Локомотив» состоится товарищеский матч между сборными России и Казахстана. Как сообщает «Спорт-Экспресс», игру будет судить украинская бригада арбитров во главе с Олегом Ореховым.
Днём позже на стадионе имени Э. Стрельцова пройдёт контрольная встреча между молодёжными сборными России и Боснии, обслуживание которой доверено белорусским судьям во главе с Алексеем Кульбаковым.
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