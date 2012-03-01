"Сибирь" обыграла "Луч-Энергию" в контрольном матче
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В контрольном матче на сборе в Турции встречались «Сибирь» и «Луч-Энергия». Игра завершилась победой новосибирского клуба со счётом 3:2.
Контрольный матч
Турция
«Сибирь» (Новосибирск) — «Луч-Энергия» (Владивосток) — 3:2
Голы: Житнев, 7 (1:0); Бухряков, 10 (2:0); Акимов, 30 (3:0); Алхазов, 69 (3:1); Тихоновецкий, 89 (3:2).
Незабитый пенальти: Тихоновецкий, 89 (вратарь).
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