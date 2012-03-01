"Сибирь" обыграла "Луч-Энергию" в контрольном матче

В контрольном матче на сборе в Турции встречались «Сибирь» и «Луч-Энергия». Игра завершилась победой новосибирского клуба со счётом 3:2.

Контрольный матч

Турция

«Сибирь» (Новосибирск) — «Луч-Энергия» (Владивосток) — 3:2

Голы: Житнев, 7 (1:0); Бухряков, 10 (2:0); Акимов, 30 (3:0); Алхазов, 69 (3:1); Тихоновецкий, 89 (3:2).

Незабитый пенальти: Тихоновецкий, 89 (вратарь).