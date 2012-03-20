Р. Рац проведёт встречу со студентами Донецкого медуниверситета

Защитник донецкого «Шахтёра» Рэзван Рац встретится со студентами Донецкого национального медицинского университета. Мероприятие состоится в морфологическом корпусе университета 21 марта в 14:00.

Игрок обсудит со студентами насущные дела донецкой команды и присоединится к коллективу на традиционной предматчевой открытой тренировке «Шахтёра», посвящённой игре с «Волынью».