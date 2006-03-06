Лионел Месси: хочу заставить Моуринью заткнуться

Нападающий «Барселоны» Лионел Месси подлил масла в огонь вражды, бушующей между
его клубом и лондонским «Челси» накануне встречи соперников в ответном матче 1/8
финала Лиги чемпионов. Напомним, что в первой игре в Лондоне победу со счетом
2:1 одержали каталонцы. Поединок запомнился инцидентом, в котором защитник
хозяев Асьер Дель Орно грубо атаковал Месси и был удален с поля. Наставник «Челси»
Жозе Моуринью и его подопечные обрушились с критикой в адрес 18-летнего
аргентинца, обвинив его в симуляции. В преддверии ответного поединка на «Ноу
Камп» Месси заявил, что встреча с «Челси» станет самой важной в его карьере.
«Я хочу показать лучшую игру в карьере и заставить заткнуться Моуринью и его
игроков. Они заявляли, что я актер, на самом деле я профессиональный футболист,
который достаточно часто получает по ногам от соперников. Я не хочу иметь ничего
общего с Моуринью, но я уверен, что он бы не стал делать этих заявлений, если бы
видел шрамы на моих ногах», — заявил Месси.
- 11 апреля 2023
-
15:20
-
15:17
-
15:14
-
15:10
-
15:08
-
15:03
-
15:03
-
15:00
-
15:00
-
14:55
-
14:50
-
14:34
-
14:30
-
14:20
-
14:11
-
14:10
-
14:07
-
14:00
-
13:49
-
13:44
-
13:40
-
13:38
-
13:30
-
13:16
-
13:11
-
13:07
-
13:01
-
12:46
-
12:44
-
12:43
-
12:40
-
12:22
-
12:20
-
12:15
-
12:02