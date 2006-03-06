Лионел Месси: хочу заставить Моуринью заткнуться

Нападающий «Барселоны» Лионел Месси подлил масла в огонь вражды, бушующей между

его клубом и лондонским «Челси» накануне встречи соперников в ответном матче 1/8

финала Лиги чемпионов. Напомним, что в первой игре в Лондоне победу со счетом

2:1 одержали каталонцы. Поединок запомнился инцидентом, в котором защитник

хозяев Асьер Дель Орно грубо атаковал Месси и был удален с поля. Наставник «Челси»

Жозе Моуринью и его подопечные обрушились с критикой в адрес 18-летнего

аргентинца, обвинив его в симуляции. В преддверии ответного поединка на «Ноу

Камп» Месси заявил, что встреча с «Челси» станет самой важной в его карьере.

«Я хочу показать лучшую игру в карьере и заставить заткнуться Моуринью и его

игроков. Они заявляли, что я актер, на самом деле я профессиональный футболист,

который достаточно часто получает по ногам от соперников. Я не хочу иметь ничего

общего с Моуринью, но я уверен, что он бы не стал делать этих заявлений, если бы

видел шрамы на моих ногах», — заявил Месси.