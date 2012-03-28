Симеоне: подходим к матчу с "Ганновером" с уверенностью в своих силах

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии первого матча четвертьфинала Лиги Европы с «Ганновером», который состоится 29 марта в Испании, заявил, что на этой стадии чётко видны различия между мужиками и мальчишками.
«Играть в столь поздней стадии турнира всегда интересно и приятно, но это уже совсем другая ответственность. В четвертьфинале чётко видны различия между мужиками и мальчишками, и нашим игрокам пора проявить себя. Надеюсь, мои подопечные правильно отреагируют на происходящее. Осознание важности предстоящих матчей, энтузиазм и большие амбиции должны помочь футболистам забыть об усталости.
Мы хорошо знакомы с манерой игры „Ганновера“. Они очень здорово действуют на флангах, опасно атакуют, особенно по левой бровке. Эта команда хороша в верховой борьбе, в общем, это классический немецкий клуб. „Ганновер“ забивает практически в каждой игре, а потому нам необходимо с первых минут быть начеку.
Мы подходим к матчу с уверенностью в своих силах, особенно учитывая то, что нас придёт поддержать уйма болельщиков», — отметил Симеоне.
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