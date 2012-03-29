Текстовая онлайн-трансляция матча "Атлетико" — "Ганновер-96"

Сегодня, 29 марта, состоится матч Лиги Европы между командами «Атлетико» (Мадрид, Испания) и «Ганновер-96» (Ганновер, Германия). Встреча пройдёт на стадионе «Висенте Кальдерон». Начало игры в 23:05.

Следить за ходом игры на «Чемпионат.com» можно будет по данной ссылке: Текстовая онлайн-трансляция матча «Атлетико» М — «Ганновер-96».