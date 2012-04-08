Шааф: к сожалению, "Вердеру" не удалось забить второй гол

Наставник бременского «Вердера» Томас Шааф перед гостевым матчем 29-го тура национального первенства с «Кёльном» знал, что его команду ожидает нелёгкая борьба, сообщает немецкая пресса.

Бременцы открыли счёт в этой игре, однако позволили хозяевам поля восстановить статус-кво.

«Было ясно, что „Кёльн“ сил на поле жалеть не будет и сделает всё для достижения приемлемого результата. К сожалению, в концовке игры нам не удалось сохранить хладнокровие и забить второй гол. В данный момент нашей игре не хватает спокойствия, и она не лишена ошибок», — заявил Шааф.