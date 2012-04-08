Малафеев: манера исполнения пенальти Павлюченко мне и по сборной знакома

Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал отбитый в матче 38-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» пенальти в исполнении нападающего Романа Павлюченко.

Напомним, подопечные Лучано Спаллетти победили «железнодорожников» со счётом 1:0. Единственный мяч на 75-й минуте забил полузащитник Роман Широков.

«Заранее изучаем штатных пенальтистов, знаем, как анализировать эту информацию. Планируем ответные действия (улыбается). Манера исполнения пенальти Ромой Павлюченко мне и по сборной знакома. У меня было два варианта развития событий после свистка арбитра на исполнение одиннадцатиметрового, и я выбрал правильный. Правда, отбил мяч даже не кистью, а рукой, и пришлось поработать над тем, чтобы он не срикошетил в ворота.

Приятно, что этот стадион благоприятно относится ко мне в историях с пенальти. Матч со „Спартаком“ в 2004 году, Македония в 2007-м… Сейчас удалось отбивать пенальти. Не могу вспомнить, когда мне здесь пенальти забивали», — рассказал Малафеев в интервью своему официальному сайту.