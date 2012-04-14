Игнатьев: во втором тайме "Динамо" показало хорошую игру, которая принесла очки

Ассистент главного тренера киевского «Динамо» Борис Игнатьев поделился впечатлениями от победы своей команды над полтавской «Ворсклой» на поле НСК «Олимпийский». Игра 27-го тура премьер-лиги, напомним, завершилась со счётом 3:0.

«Сегодня команда провела два разных тайма. В первом мы были несколько зажаты, а во втором тайме показали хорошую игру, которая принесла нам очки, а болельщикам доставила истинное удовольствие.

Замены? Корреа и Андрей Шевченко вышли очень успешно, и во втором тайме наша команда выглядела предпочтительней», – отметил специалист после матча в эфире украинского телеканала «2+2».