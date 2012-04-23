Вихров: Коллина не видит достойных украинских арбитров
Технический директор ФФУ Константин Вихров объяснил, почему на Евро-2012 в качестве основных судей не будут работать представители из Украины.
"Коллина работает у нас куратором судейского корпуса. В то же время итальянец возглавляет судейский корпус УЕФА. Он должен представлять Украину.
А поскольку наших рефери не приглашают на крупные турниры, следовательно, Коллина не видит достойных.
Нужно ждать, когда кто-то из украинских арбитров проявит себя, когда они станут меньше ошибаться. А то у нас в каждом туре возникают претензии к судейству", — цитирует Вихрова «Львовская газета».
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