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И. Суркис: привлечение иностранных судей на отдельные игры было бы оправданным

И. Суркис: привлечение иностранных судей на отдельные игры было бы оправданным
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Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис ответил на вопрос журналиста о том, стоит ли ожидать возвращения к практике привлечения к обслуживанию игр украинского чемпионата иностранных арбитров.

«Я не знаю, это вопрос не входит в мою компетенцию. Лично я думаю, что привлечение иностранных арбитров на некоторые игры было бы оправданным. В таком случае не возникало бы никаких вопросов. Особенно, если речь идёт о бригадах арбитров, обслуживающих игры Лиги Европы», — цитирует Суркиса сайт «Футбол 24».

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