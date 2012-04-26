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Алвеш: скорее всего, сыграю с "Динамо"

Алвеш: скорее всего, сыграю с "Динамо"
Футбол / РПЛ 0

Португальский защитник «Зенита» Бруну Алвеш заявил, что 28 апреля сможет сыграть в матче 41-го тура российской Премьер-Лиги со столичным «Динамо», несмотря на то что у него возникли проблемы с голеностопом.

«Мне уже лучше, скорее всего, сыграю с „Динамо“, — признался португалец.

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