Алексеев: меня должны назначить генеральным директором ВОБ

Исполнительный директор Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Всеволод Алексеев прокомментировал информацию о том, что он может заменить Александра Шпрыгина на посту президента организации в мае.

«Конференция действительно запланирована на май. На сайте ВОБ говорится о том, что будут внесены изменения в устав организации, согласно которым будет введена должность гендиректора, которым буду назначен я.

Информацию по поводу ухода Александра Шпрыгина я слышал только в прессе, да и то она разнилась. Где-то говорилось, что он уходит. Но лично мне он такой информации не давал, так лучше узнать это от него лично. Если Шпрыгин собирается уходить, то будут назначены выборы. А что касается моих действий – если это произойдёт, то тогда и будем думать», — рассказал Алексеев в беседе с корреспондентом «Чемпионат.сom» Галиной Козловой.