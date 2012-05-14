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Жевнов: выходили и играли за своё имя, за болельщиков, за город

Жевнов: выходили и играли за своё имя, за болельщиков, за город
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Голкипер «Зенита» Юрий Жевнов после победы в Махачкале над «Анжи» со счётом 2:0 в рамках 44-го тура российской Премьер-Лиги подчеркнул, что у питерцев не было никаких проблем с мотивацией.

«Мы выходили и играли за своё имя, за болельщиков, за город. Мы настраивались сегодня серьёзно. Готовились к тяжёлой игре. Так и получилось.

Мы использовали свои моменты. Были они и у „Анжи“ — когда мяч попал в штангу после штрафного и когда Буссуфа выходил один на один. Если бы они их использовали, то на табло горел бы другой счёт. Сегодня удача была на нашей стороне — значит „Зенит“ был сильнее», — цитирует Жевнова официальный сайт сине-бело-голубых.

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