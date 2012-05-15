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Ибрагимович: матч с "Новарой" не был моим последним в составе "Милана"

Ибрагимович: матч с "Новарой" не был моим последним в составе "Милана"
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Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович в разговоре со шведскими журналистами дал понять, что не собирается уходить из миланского клуба во время ближайшего трансферного окна.

«Состоявшийся 13 мая матч с „Новарой“ не был моим последним в составе „Милана“, — отметил Ибрагимович, который ранее публично подверг критике выступление миланской команды в сезоне-2011/12.

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