Хиддинк принял решение продлить контракт с "Анжи"

Главный тренер махачкалинского «Анжи» голландский футбольный специалист Гус Хиддинк принял решение продлить контракт с клубом российской Премьер-Лиги, сообщают интернет-издания в Нидерландах.

Хиддинк стал главным тренером «Анжи» в феврале этого года, однако о сроках заключённого контракта официально объявлено не было. В прессе сообщалось, что контракт был заключён по схеме 0,5+1.

По информации голландских журналистов, по истечении полугода контракт Хиддинка действительно будет продлён на год, так как титулованный тренер дал согласие на продолжение сотрудничества с «Анжи».