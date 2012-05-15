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Хиддинк принял решение продлить контракт с "Анжи"

Хиддинк принял решение продлить контракт с "Анжи"
Футбол / РФПЛ

Главный тренер махачкалинского «Анжи» голландский футбольный специалист Гус Хиддинк принял решение продлить контракт с клубом российской Премьер-Лиги, сообщают интернет-издания в Нидерландах.

Хиддинк стал главным тренером «Анжи» в феврале этого года, однако о сроках заключённого контракта официально объявлено не было. В прессе сообщалось, что контракт был заключён по схеме 0,5+1.

По информации голландских журналистов, по истечении полугода контракт Хиддинка действительно будет продлён на год, так как титулованный тренер дал согласие на продолжение сотрудничества с «Анжи».

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