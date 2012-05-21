Защитник сборной Чехии Губник: у сборной России есть женские черты

Защитник сборной Чехии Роман Губник, поигравший в своей карьере в России в составе ФК «Москва», в разговоре с чешскими журналистами поделился своим мнением о российской сборной, которая будет соперником чехов по групповому этапу на чемпионате Европы — 2012.

«На прошлом чемпионате Европы сборная России выступила очень хорошо, добравшись до полуфинала, но это было при Хиддинке. Сейчас тренером россиян является Адвокат, поэтому посмотрим.

Преимущество России в том, что у них многие футболисты сыграны, так как выступают в одних и тех же командах. Особенно это касается защиты, где много представителей ЦСКА. С другой стороны, у россиян есть женские черты. Когда что-то идёт не так, они начинают ссориться», — сказал Губник.