Видеосюжет о строительстве спартаковского стадиона

Сегодня, 23 мая, журналисты получили возможность посетить строящуюся спортивную арену московского «Спартака» в Тушино. Побывал на строительстве спартаковского стадиона и защитник красно-белых Сергей Паршивлюк.

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