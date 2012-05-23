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Видеосюжет о строительстве спартаковского стадиона

Видеосюжет о строительстве спартаковского стадиона
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Сегодня, 23 мая, журналисты получили возможность посетить строящуюся спортивную арену московского «Спартака» в Тушино. Побывал на строительстве спартаковского стадиона и защитник красно-белых Сергей Паршивлюк.

«Чемпионат.com» предлагает вниманию своих посетителей специальное видео.

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