Луческу: отпускаю Дугласа Косту в "Наполи" в обмен на Лавесси

Главный тренер «Шахтёра» Мирча Луческу сообщил об интересе донецкого клуба к лидеру «Наполи» Эсекьелю Лавесси, а также рассказал о перспективах Дугласа Косты в Неаполе в том случае, если этот трансфер состоится.

«Лавесси – наша цель. Давайте его к нам, тогда Дуглас Коста переедет в Италию. Отпускаю его в „Наполи“ в обмен на Эсекьеля. Лавесси – превосходный футболист, я хотел бы с ним поработать. Главное, чтобы у него был стимул и желание. Футболисты должны менять клуб время от времени», – цитирует специалиста «Террикон».

«Дуглас Коста добился с нами немалых успехов, его стоимость даже не обсуждается. Правда, недавно он высказал желание уйти. Посмотрим, что из этого получится», – отметил специалист.