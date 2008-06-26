Хави: Аршавин быстр, умён, он забивает и раздаёт пасы

В преддверии матча между сборными Испании и России полузащитник испанцев Хави Эрнандес поделился своим мнением об Андрее Аршавине.

«Он обладает всеми необходимым навыками. Аршавин быстр, умён, он забивает и раздаёт пасы, я очень впечатлён. Самый большой сюрприз для меня в том, что раньше я никогда не видел его, но начал восхищаться игрой Андрея с первых же минут поединка Россия — Швеция. Он — великолепный футболист», — цитирует Хави официальный сайт УЕФА.