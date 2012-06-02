Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон получил травму плеча в состоявшемся поединке со сборной России. Голкипер почувствовал боль в плече и был заменён в перерыве матча. На его место вышел вратарь «Наполи» Морган Де Санктис.

Насколько серьёзная травма и сколько будет вынужден пропустить Буффон, станет известно после тщательного медицинского обследования.

Напомним, что товарищеский матч Россия — Италия завершился со счётом 3:0. В составе россиян одним голом отметился Александр Кержаков и дубль оформил Роман Широков.