Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Видеообзор матча Португалия — Турция

Видеообзор матча Португалия — Турция
Футбол / Чемпионат Европы 2016

Представляем вашему вниманию видеообзор товарищеского матча между сборными Португалии и Турции, в котором сборная Турции победила со счётом 3:1.

Товарищеский матч

Товарищеские матчи (сборные). Июнь 2012
02 июня 2012, суббота. 22:45 МСК
Португалия
1:3
Турция
0:1 – Булут – 35, 0:2 – Булут – 52, 1:2 – Нани – 58, 1:3 – Пепе – 88 (автогол)

По результатам поиска видео, находящегося в открытом доступе на сайтах компаний, предоставляющих услуги видеохостинга, были найдены следующие ссылки:

http://www.youtube.com/watch?v=zzQHbgeYwQM

http://dai.ly/KqF4gg

Администрация проекта «Чемпионат.com» не несёт ответственности за содержание видео, взятого из сервисов обмена, показа и трансляции видео. Указанные файлы не размещаются на сайте «Чемпионат.com» и могут быть найдены в свободном доступе на других интернет-сайтах. Мы не гарантируем качества трансляции и не несём ответственности за действия пользователей на предлагаемых сайтах. Использование данных файлов производится на собственный риск посетителей. Авторские права на использование данного видео в Интернете принадлежат пользователям или владельцам сайтов сервисов обмена, показа и трансляций видео в соответствии с пользовательским соглашением.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент