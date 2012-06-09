Хунтелар начнёт матч с Данией на скамейке запасных

Стали известны стартовые составы сборных Нидерландов и Дании на матч первого тура группового раунда чемпионата Европы. Отметим, что голландцы начнут матч с одним чистым нападающим — форвардом «Арсенала» Робином ван Перси.

Сборная Нидерландов: Стекеленбург, ван дер Вил, Хейтинга, Влар, Виллемс, ван Боммел, де Йонг, Роббен, Снейдер, Афеллай, ван Перси.

Сборная Дании: Андерсен, Якобсен, Кьяер, Аггер, Поульсен, Цимлинг, Квист, Эриксен, Роммедаль, Бендтнер, Крон-Дели.