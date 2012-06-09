15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хунтелар начнёт матч с Данией на скамейке запасных

Хунтелар начнёт матч с Данией на скамейке запасных
Комментарии

Стали известны стартовые составы сборных Нидерландов и Дании на матч первого тура группового раунда чемпионата Европы. Отметим, что голландцы начнут матч с одним чистым нападающим — форвардом «Арсенала» Робином ван Перси.

Сборная Нидерландов: Стекеленбург, ван дер Вил, Хейтинга, Влар, Виллемс, ван Боммел, де Йонг, Роббен, Снейдер, Афеллай, ван Перси.

Сборная Дании: Андерсен, Якобсен, Кьяер, Аггер, Поульсен, Цимлинг, Квист, Эриксен, Роммедаль, Бендтнер, Крон-Дели.

Комментарии
Новости. Футбол