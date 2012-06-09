Саленко: дело не в усталости игроков сборной Нидерландов, а в недооценке датчан

Бывший игрок киевского «Динамо» Олег Саленко прокомментировал победу сборной Дании над командой Нидерландов со счётом 1:0 в матче первого тура группового турнира Евро-2012.

«Думаю, дело не в усталости футболистов сборной Нидерландов, а в недооценке соперников. Тем более злую шутку с ними сыграл расчёт на следующие игры. Психология – мол, реализуем кучу моментов.

Отмечу, в матче не было нарушений и нормального прессинга со стороны голландцев, что повлияло на исход встречи.

Дания сыграла сосредоточенно, контролировала игру в центре поля, так что довела матч до логического завершения. Это первая крупная сенсация. Дания теперь будет на хорошем счету. Если бы Нидерланды играли с Германией, думаю, был бы совсем другой матч», — сказал Саленко в эфире телеканала «Футбол».