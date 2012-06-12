Трапаттони: время Макклина ещё придёт
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Главный тренер сборной Ирландии Джованни Трапаттони заявил, что не планирует использовать молодого левого вингера «Сандерленда» Джеймса Макклина в матче со сборной Испании. Итальянский специалист также объяснил, почему не выпустил его во втором тайме матча со сборной Хорватии.
«Его время ещё придёт. У меня есть обязательства, а игра с Испанией стала бы для него первой на таком уровне. Что касается игры с Хорватией, даже если в такой ситуации выходит опытный игрок, он будет под давлением. А представьте, какое давление будет испытывать молодой парень. Мы должны дать молодёжи шанс, но не тогда, когда они будут играть под большим прессингом», — цитируют тренера английские СМИ.
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