Агент Балотелли: Марио не уйдёт из "Манчестер Сити"

Агент итальянского нападающего «Манчестер Сити» Марио Балотелли Мино Раиола сообщил, что, несмотря на возросший интерес к своему клиенту, после дубля Италии в ворота Германии в полуфинале Евро-2012 в ближайшие годы его подопечный намерен продолжить карьеру в первенстве Англии.

«В четверг я получил много запросов из Китая, США, африканских государств и других стран, о существовании некоторых из них я никогда не знал. Но выбор Марио понятен. Мы всегда говорили, что хотели бы остаться в Англии на три или четыре года», – сказал агент футболиста в эфире одной из европейских радиостанций.