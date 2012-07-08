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"Крымтеплица" в спарринге разгромила молодёжную команду донецкого "Металлурга"

"Крымтеплица" в спарринге разгромила молодёжную команду донецкого "Металлурга"
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«Крымтеплица» из Молодёжного в товарищеском матче разгромила молодёжную команду донецкого «Металлурга» со счётом 5:1 в рамках подготовки команды к старту в новом сезоне в первой лиге.

Уже в первом тайме крымчане забили в ворота соперников пять мячей. Дублем в составе «Крымтеплицы» отметился нападающий Мельник, а ещё по одному мячу забили полузащитники Зейналов, Бидловский и Синончук. Молодым футболистам «Металлурга» удалось лишь реализовать мяч престижа после перерыва.

14 июля «тепличникам» предстоит сразиться в первом туре нового сезона с «Арсеналом» из Белой Церкви.