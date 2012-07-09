Алиев: ничего не знаю об интересе московского "Динамо"

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев прокомментировал слухи об интересе со стороны московского «Динамо».

«Мне ничего об интересе московского „Динамо“ не известно. Я сам узнал об этом из интернета. Больше ничего по этому поводу сказать не могу.

То, что я на трансфере, — это правда. Главный тренер не видит меня в составе — не сидеть же теперь на лавке? Спасибо, что хоть на скамейке запасных находиться можно.

Я пока не хочу ничего говорить, но когда вопрос решится, я всё прокомментирую. Когда ситуация прояснится? Агент занимается этим вопросом», — цитирует Алиева Rusfootball.info.