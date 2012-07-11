ЦСКА и "Рубин" претендуют на нападающего сборной Кот-д'Ивуара
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Московский ЦСКА и казанский «Рубин» претендуют на нападающего сборной Кот-д'Ивуара Вильфрида Бони, утверждает «Спорт-экспресс». Сообщается, что москвичи готовы выложить за 23-летнего футболиста € 8 млн, а казанцы — € 10 млн.
Бони в настоящее время является игроком голландского «Витесса», в который он перешёл в прошлом году из чешской «Спарты». В сезоне-2011/12 он принял участие в 32 матчах и забил 17 голов в рамках чемпионата Нидерландов.
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