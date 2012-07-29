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Скончалась многолетний капитан женской сборной России Татьяна Егорова

Скончалась многолетний капитан женской сборной России Татьяна Егорова
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На 43-м году ушла из жизни одна из лучших футболисток в истории российского футбола, многолетний капитан национальной сборной Татьяна Егорова, сообщает официальный сайт РФС.

В чемпионатах страны Егорова защищала цвета клубов ЦСК ВВС (Самара), «Лада» (Тольятти), «Россиянка» (Красноармейск). Она пять раз завоевывала золотые медали национального первенства и трижды Кубок. Татьяна также выступала за рубежом, играла за легендарный немецкий клуб «Турбине» (Потсдам). Вместе со сборной России она дважды выходила в четвертьфинал чемпионата мира — 1999-го и 2003 годов, принимала участие в финальных частях чемпионата Европы 1997-го и 2001 годов.

Успешно окончив обучение в ВШТ, Татьяна Егорова начала тренерскую карьеру. На протяжении трёх сезонов она входила в штаб клуба «Россиянка», а в 2010 году заступила на должность главного тренера. Под её руководством подмосковная команда оформила золотой дубль. Егорова — единственный женщина-тренер в истории российского футбола, кто приводил свою команду к чемпионскому титулу.

«Чемпионат.com» выражает соболезнования родным и близким покойной.

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