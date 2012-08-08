Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Спартак» — «Енисей». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Иньеста: очень радуюсь за Абидаля

Иньеста: очень радуюсь за Абидаля
Футбол / Испания

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста заявил, что очень рад за своего одноклубника Эрика Абидаля, передают испанские СМИ.

Напомним, Абидаль, перенесший операцию по пересадке печени, заявил, что хотел бы в декабре вернуться в большой футбол.

«То, что происходит в данный момент с Абидалем, доставляет мне большую радость. Но я радуюсь не только его желанию вернуться. Очень приятно видеть его на тренировках вместе с нами и знать, что он чувствует себя хорошо. Это отличная новость для него, для клуба, болельщиков и для его близких», — сказал Иньеста.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент