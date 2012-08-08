Иньеста: очень радуюсь за Абидаля

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста заявил, что очень рад за своего одноклубника Эрика Абидаля, передают испанские СМИ.

Напомним, Абидаль, перенесший операцию по пересадке печени, заявил, что хотел бы в декабре вернуться в большой футбол.

«То, что происходит в данный момент с Абидалем, доставляет мне большую радость. Но я радуюсь не только его желанию вернуться. Очень приятно видеть его на тренировках вместе с нами и знать, что он чувствует себя хорошо. Это отличная новость для него, для клуба, болельщиков и для его близких», — сказал Иньеста.