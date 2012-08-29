Хачериди: "Динамо" надо решить задачу сразу, чтобы в конце матча не волноваться

Защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди прокомментировал предстоящий ответный матч с мёнхенгладбахской «Боруссией» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Хачериди отметил, что динамовцам нужно порадовать болельщиков победой.

«3:1 на выезде — счёт хороший. Но нельзя расслабляться, на полном стадионе нужно побеждать и выходить в Лигу чемпионов. Именно побеждать, поскольку у нас есть цель — сыграть в групповом этапе турнира, и лучше решить задачу заранее, чтобы в конце матча не волноваться.

Что касается соперника, то „Боруссия“ — хорошая команда, которая в первом матче против нас особенно сильно играла в начале первого тайма. Сильный нападающий де Йонг, в полузащите пять-шесть исполнителей высокого уровня. В общем, соперник непростой, но проходимый», — цитирует Хачериди газета «Команда».