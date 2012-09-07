Радченко: Кержаков провёл очень хорошую игру

Бывший футболист сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал победу национальной команды над Северной Ирландией в матче первого тура отборочного турнира чемпионата мира.

«Ребята серьёзно отнеслись к игре, действовали очень дисциплинировано. Здорово, что сыграли на „ноль“. Думаю, задачу оставить свои ворота в неприкосновенности ставил им Капелло. Даже несмотря на некоторые нереализованные моменты в начале матча, была уверенность в том, что гол придёт.

Отдельно хочется сказать по Кержакову. Саша провёл очень хорошую игру, имел несколько отличных моментов, отдал голевой пас в ситуации с первым мячом. Для того чтобы забить самому, ему не хватило каких-то сантиметров. Но самое главное, что возможности отличиться у него есть, а голы обязательно придут», — цитирует Радченко «Спорт-экспресс».