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Радченко: Кержаков провёл очень хорошую игру

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Радченко: Кержаков провёл очень хорошую игру
Футбол / Чемпионат мира 2018

Бывший футболист сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал победу национальной команды над Северной Ирландией в матче первого тура отборочного турнира чемпионата мира.

«Ребята серьёзно отнеслись к игре, действовали очень дисциплинировано. Здорово, что сыграли на „ноль“. Думаю, задачу оставить свои ворота в неприкосновенности ставил им Капелло. Даже несмотря на некоторые нереализованные моменты в начале матча, была уверенность в том, что гол придёт.

Отдельно хочется сказать по Кержакову. Саша провёл очень хорошую игру, имел несколько отличных моментов, отдал голевой пас в ситуации с первым мячом. Для того чтобы забить самому, ему не хватило каких-то сантиметров. Но самое главное, что возможности отличиться у него есть, а голы обязательно придут», — цитирует Радченко «Спорт-экспресс».

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